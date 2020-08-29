صور .. يسرا تكشف مدى ارتباطها بالكلبة "فيونكا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر : ظهرت الفنانة يسرا، بصحبة الكلبة الخاصة بها وتدعى"فيونكا"، لتوضح مدى ارتباطها بها. ونشرت يسرا، صورا معها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت : "مع فيونكا الغالية جدا". يذكر أن، آخر أعمال الفنانة يسرا، مسلسل"خيانة عهد" الذي عرض في رمضان الماضي، وشارك في بطولته: حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادي مهنى وخالد أنور، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎، المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

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