بعد وفاة خالته بـ 4 أيام.. سعد لمجرد يعلن وفاة عمه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

أعلن الفنان سعد لمجرد، منذ قليل، عن وفاة عمه محمد لمجرد، اليوم السبت.

وكتب لمجرد، عبر حسابه على تويتر، قائلا : "عمي محمد لمجرد في ذمة الله.. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين".

وأضاف : "اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله اللهم بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس".

وكان سعد لمجرد، قد أعلن منذ 4 أيام، عن وفاة خالته، عبر تويتر، وكتب:" ‏إنا لله و إنا إليه راجعون ، وداعا خالتي حبيبتي الحنينة ، الله يرحمك و يغفر لك ، ادعو لخالتي "ثورية جبران" بالرحمة و مغفرة الذنوب وجنات الفردوس الأعلى ".