صور| ريهام حجاج وخالد سليم في عيد ميلاد تامر مرسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرصت الفنانة ريهام حجاج على تهنئة تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة شركة إعلام المصريين، بعيد ميلاده، الموافق اليوم 28 أغسطس.

ونشرت ريهام حجاج صورًا من حفل العيد ميلاد، وعلقت :"عيد ميلاد سعيد ".

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وأضافت ريهام موجهه تعليقها لزوجة تامر مرسي:"نسرين إمام دايمًا مع بعض يارب، بحبكم".

وحضر حفل العيد ميلاد الفنان خالد سليم وزوجته.

شاركت ريهام حجاج مؤخرًا بمسلسل "لما كنا صغيرين" إخراج محمد علي وتأليف أيمن سلامة ‏وبطولة ‏خالد ‏النبوي ‏ومحمود ‏حميدة ‏وكريم ‏قاسم، ‏ونسرين ‏أمين ونبيل عيسى ومحمود حجازي وهاني عادل‎.‎‏