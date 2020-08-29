صور| ريهام حجاج وخالد سليم في عيد ميلاد تامر مرسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
حرصت الفنانة ريهام حجاج على تهنئة تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة شركة إعلام المصريين، بعيد ميلاده، الموافق اليوم 28 أغسطس.
ونشرت ريهام حجاج صورًا من حفل العيد ميلاد، وعلقت :"عيد ميلاد سعيد ".
وأضافت ريهام موجهه تعليقها لزوجة تامر مرسي:"نسرين إمام دايمًا مع بعض يارب، بحبكم".
وحضر حفل العيد ميلاد الفنان خالد سليم وزوجته.
شاركت ريهام حجاج مؤخرًا بمسلسل "لما كنا صغيرين" إخراج محمد علي وتأليف أيمن سلامة وبطولة خالد النبوي ومحمود حميدة وكريم قاسم، ونسرين أمين ونبيل عيسى ومحمود حجازي وهاني عادل.
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