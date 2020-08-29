حنان مطاوع تروج لأولى حلقات مسلسل "أمل حياتي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

روجت الفنانة حنان مطاوع، لـ مسلسل "أمل حياتي"، المقرر عرضه الليلة على قنوات DMC، في تمام الثامنة مساءً.

ونشرت "حنان"، مقطع فيديو من المسلسل، وعلقت: "النهاردة الساعة ٨ مساء على dmc العرض الاول لـ أمل حياتي، منتظرة رأيكوا".

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حكاية "أمل حياتي"، من مسلسل "إلا أنا "، وهي دراما مستوحاة من قصص حياتية، وفكرتها للكاتب يسري الفخراني، تدور أحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور فى 10 حلقات.

الحكاية بطولة حنان مطاوع، بيومي فؤاد، سلوى عثمان، ونور محمود، ونانسي صلاح، وشاهيستا سعد، ورامى الطمباري، وأحمد كشك، ورضوى الشريف، وسمر علام، تأليف أمين جمال وشريف يسرى، وإخراج أحمد حسن.

وبدأ تصوير الحكاية الرابعة بعنوان "أمر شخصى" بطولة شيري عادل، وجارٍ تحديد موعد بداية تصوير الحكاية الخامسة "لازم أعيش" بطولة جميلة عوض، والسادسة "ضى القمر" بطولة كندة علوش.