فيديو| محمد رمضان وسط البحر في أحدث ظهور له

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شارك الفنان محمد رمضان جمهوره مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث ظهور له.

وظهر "رمضان" في الفيديو وهو يستمتع بالأجواء من داخل "يخت" وسط البحر، خلال عطلته الصيفية.

وعرض للفنان محمد رمضان في السباق الرمضاني الماضي مسلسل "البرنس"، بطولة روجينا، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، محمد علاء، أحمد زاهر، ومن إخراج محمد سامي.



من ناحية أخرى، طرح محمد رمضان مؤخرًا أحدث أغنياته "تيك توك" وهى من كلمات فرغلي بلاكس وسوبر ساكو، وألحان فرغلي بلاكس ودا كابوس، ومن إخراج حسام الحسيني