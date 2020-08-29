سعد الصغير لـ"الخليج 365": "مدحت العدل له عندي 50 ألف جنيه.. هذه قصتها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال المطرب الشعبي سعد الصغير، إنه يريد تذكير الكاتب الكبير الدكتور مدحت العدل، بقصة الخمسين ألف جنيه التي حصل عليها -سعد من العدل-، مقابل المشاركة في عمل فني لم يتم من إنتاج شركة العدل جروب.

وتابع في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "ليك عندي خمسين ألف جنيه، أنا مضيت من كام سنة عقد مع الشركة، عشان أشارك في بطولة مسلسل هتقدمه زينة، وتوقف التصوير"، وأضاف ضاحكًا "بقول للدكتور مش هرجعهم عشان أنا مش معايا فلوس، ممكن نعمل المسلسل".

كان سعد أكد في تصريحاته لـ"الخليج 365"، أنه لم يعرف باعتذار الكاتب الدكتور مدحت العدل له، عقب التغريدة التي نشرها الأخير عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، ذكر فيها اسم الأول، بطريقة اعتبرها البعض تنمرًا.

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وأضاف "لم أشاهد اعتذار مدحت العدل، بس حسيت اني غلطت في الفيديو اللي عملته، لو أبويا علمني كان المفروض مردش عليه"، لافتًا أنه دُفع للرد من باب أنه أب لأبناء يحترفون لعب كرة القدم، ووجد أشخاص يقولون له "الحق مدحت العدل بيقول عليك إيه".

واستكمل "لو الدكتور متضايق كان يتكلم عن الأهلي لكن اتضايق على بني آدم له عيلة، وأهلي مش هيقبلوا ده"، مضيفًا "هو جه عليا أنا، وأنا بعتذر له".

كانت تغريدة المؤلف مدحت العدل على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أثارت ردود فعل واسعة بين جمهور الكرة المصرية، خاصة بعد اتهام البعض له بالتنمر على الفنان سعد الصغير وجمهور أحد الأندية العربية، كما وصفه.

وكان مدحت العدل كتب على حسابه الشخصي، عقب هزيمة فريقه الزمالك على يد المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف: "الجمهور اللي منه نجيب محفوظ وأحمد زويل ومجدي يعقوب ومثقفي وفناني مصر مش حيعرفوا فاوست، وصاحب أغنية ( باحبك يا حمار) سعد الصغير مشجع أحد الأندية العربية حيعرفه.. يا أمة ضحكت من جهلها الأمم".