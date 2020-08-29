الموت يفجع سعد لمجرد في وفاه عمه

أعلن المطرب سعد لمجرد وفاه عمه، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام .

ونعى سعد لمجرد عمه قائلًا: عمي محمد لمجرد في ذمة الله ، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم إغفر له، وأرحمه، وعافه، وإعف عنه، وإكرم نزله،

ووسع مدخله، وإغسله اللهم بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.

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وأضاف قائلًا: وأبدله اللهم داراً خيراً من داره، وأهلا خيراً من أهله، وزوجاً خيراً من زوجه، وأدخله اللهم الجنة، وأعذه من عذاب القبر، ومن عذاب النار، اللهم إنه عبدك، وإبن عبدك، وإبن أمتك

،اللهم إن كان محسناً فزد في حسنات، وإن كان مسيئاً فتجاوز عنه برحمتك يا أرحم الراحمين يارب العالمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وإنا لله وإنا إليه راجعون.

يذكر أن آخر الإصدارات الغنائية لـ سعد لمجرد من خلال كليب بعنوان عدى الكلام، وهو باللهجة المصرية، من كلمات أمير طعيمة، ألحان عزيز الشافعي، توزيع توما، والذي حقق أكثر من 48 مليون نسبة مشاهدة عقب عرضه على قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.