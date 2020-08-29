شاهد.. ويجز يطرح أفيش كليبه الجديد منحوس

نشر الفنان ويجز أفيش كليبه الجديد منحوس، وجاء ذلك على حسابه الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام. وعلق ويجز عليه قائلًا: الغلاف الرسمي لكليب منحوس، وقد تفاعل معه الكثير من متابعيه عبر التعليقات. Advertisements يذكر أن آخر الإصدارات الغنائية لـ ويجز كليب بعنوان مورتديلا، والأغنية من كلمات وألحان ويجز،وتوزيع دي جي فتسام، والكليب من إخراج مصطفى الدمرداش، والذي شارك في الغناء معه الفنان مويس، والذي تخطى حاجز الـ 200 ألف مشاهدة فور طرحه على قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب. كلمات وألحان ويجز،وتوزيع دي جي فتسام، والكليب من إخراج مصطفى الدمرداش، والذي شارك في الغناء معه الفنان مويس، والذي تخطى حاجز الـ 200 ألف مشاهدة فور طرحه على قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

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