صور.. يسرا في أحدث ظهور لها مع كلبها

شاركت الفنانة يسرا متابعيها ببعض الصور جديدة لها، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام. نشرت يسرا مجموعة صور برفقة الكلب الخاص بها، وعلقت عليها قائلة: مع بلدي الثمين جدًا، وقد تفاعل معها الكثير من متابعيها عبر التعليقات. قائلة: مع بلدي الثمين جدًا، وقد تفاعل معها الكثير من متابعيها عبر التعليقات. Advertisements يذكر أن يسرا خاضت الماراثون الرمضاني الماضي من خلال مسلسل خيانة عهد، بطولة: عبير صبري، حلا شيحا، خالد أنور، هنادي مهنا، من تأليف أحمد عادل سلطان، وإخراج سامح عبد العزيز، بالإضافة الى فيلم صاحب المقام، بطولة: أسر ياسين، أمينة خليل، بيومي فؤاد، من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج محمد جمال العدل، والذي آثار جدلًا كبير فور عرضه على إحدى المواقع الإلكترونية الشهيرة. حلا شيحا، خالد أنور، هنادي مهنا، من تأليف أحمد عادل سلطان، وإخراج سامح عبد العزيز، بالإضافة الى فيلم صاحب المقام، بطولة: أسر ياسين، أمينة خليل، بيومي فؤاد، من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج محمد جمال العدل، والذي آثار جدلًا كبير فور عرضه على إحدى المواقع الإلكترونية الشهيرة.

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