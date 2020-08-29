شاهد.. هالة صدقي وإبنتها في أحدث ظهور لهما

نشرت الفنانة هالة صدقي صورة جديدة لها مع إبنتها، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام.
وعلق هالة عليها قائلة: أجمل حضن من أجمل بنوتة، وقد تفاعل معها العديد من متابعيها عبر التعليقات، وتمنوا لهما دوام السعادة، كما علقت الفنانة دنيا سمير غانم قائلة: ربنا يحفظهالك هي و أخوها، ويباركفيهم.
يذكر أن آخر أعمال الفنانة هالة صدقي مسلسل ليه لأ، بطولة نخبة كبيرة من النجوم أبرزهم أمينة خليل، محمد الشرنوبي، ناردين فرج، هاني عادل، تأليف مريم نعوم ،وإخراج مريم أبو عوف، والذي حقق مشاهدات عالية فور طرحه على إحدى المنصات الإلكترونية الشهيرة.
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