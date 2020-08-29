صورة..أحمد حاتم لمتابعيه البطة ضاعت

مازح الفنان أحمد حاتم متابعيه، وجاء ذلك على حسابه الرسمي بوقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام.
نشر أحمد صورة جديدة لهوظهر من خلالها وهو على إحدى الشواطئ، وعلق عليها قائلًا: قليل من اللامبالاه، كثير من المحبة، البطة ضاعت، وقد تفاعل معه الكثير من متابعيه عبر التعليقات .
يذكر أن الفنان أحمد حاتم شارك مؤخرًا في بطولة فيلم الغسالة، بطولة محمود حميدة، هنا الزاهد، محمد سلّام، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، والفيلم من تأليف عادل صليب، وإخراج عصام عبدالحميد، والذي يتم عرضه حاليًا في الصالات السينمائية.
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