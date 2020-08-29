فيديو.. حمو بيكا يطرح أحدث اغانيه بيكا أفيونة

طرح المطرب حمو بيكا أحدث أغانيه والتي تحمل إسم بيكا أفيونة، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب. نشر حمو صورة أفيش أغنيته بيكا أفيونة، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الشهير فيسبوك، وعلق عليه قائلًا: مهرجان بيكا أفيونة، وشاركه في الغناء الفنان أبو ليلة والفنان علي قدورة . قدورة . Advertisements الجدير بالذكر أن آخر أعمال المطرب حمو بيكا أغنية جود لاك، والتي تجمعه بالمطرب أبو ليلة، من كلمات محمود مللي، وتوزيع فيجو الدخلاوي، ومصطفى السيسي، والتي حققت أكثر من 200 ألف مشاهدة عقب طرحها على موقع يوتيوب.

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