تباين ردود الأفعال حول فيلم الغسالة على تويتر

أصبح فيلم الغسالة ضمن الأكثر بحثًا في مصر، وذلك بعد طرحه في دور العرض منذ عيد الأضحي المبارك.

وتدور أحداثه فى إطار رومانسى وهو تأليف عادل صليب إخراج عصام عبد الحميد وإنتاج سينرجى فيلمز ونيو سينشري وأفلام مصر العالمية ويشارك فى بطولته أحمد حاتم وهنا الزاهد ومحمود حميدة ومحمد سلام وأحمد فتحى وطاهر أبو ليلة وعدد آخر من الفنانين الشباب

وعلى موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اختلفت ردود الأفعال حول الفيلم، حيث قالت منة "فيلم

الغسالة ده تافه تفاهة انا بضرب نفسى انى ضيعت وقتى عليه".

قالت نور علاء "عشان كل شويه افتكر ويتحرق دمى محدش يدخل فيلم الغساله بجد والله ندمانه كل الندم المندوم فى الدنيا".

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حساب أخر كتب "حصد فيلم «الغسالة» للمخرج عصام عبدالحميد، وبطولة هنا الزاهد وأحمد حاتم، 11 مليوناً و844 ألفاً و744 جنيهاً منذ انطلاق عرضه في موسم عيد الأضحى المبارك.

نادين كتبت "قلبي واجعني ع ال 85 جنيه اللي اتدفعوا على فيلم الغسالة السخيف دا بجد".

رنا قالت "محمد سلام في فيلم الغساله في حتة تانية بجد ايه الجمال ده بجد مش ممكن ولاه الفيلم مكنش هيبقا دمه خفيف كده، دايماً بقول انه موهوب جدا وقادر علي انه يضحك جمهوره وطبعاً مش هنكر دور بقيه الكاست كانوا حلوين برضو و الفيلم جميل".

ورد كتبت "محتاجه الغساله اللي ف فيلم الغساله اغير ٣ تواريخ ف حياتي كده وارجع تاني ع طول".