شاهد.. مصطفى حجاج يعلن عن موعد طرح أغنية أبويا قالي زمان

أعلن المطرب مصطفى حجاج عن موعد طرح كليبه الجديد أبويا قالي زمان، وجاء ذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي الشهير فيسبوك.
نشر مصطفى صورة أفيش أغنية أبويا قالي زمان، وعلق عليها قائلًا: إنتظروا فيديو كليب أبويا قالي زمان، النهاردة الساعة 5 مساءاً ، والذي يجمعه للمرة الأولى مع المطرب رضا البحراوي، وهى من كلمات أحمد سامى، وتوزيع إسلام شيبسى وألحان عزيز الشافعى.
الجدير بالذكر أن آخر الإصدارات الغنائية للمطرب مصطفى حجاج كليب بعنوان"خطوة"،والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع جلال حمداوي، والكليب من إخراج نبيل مكاوي، كما تخطى الكليب حاجز الـ 115 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.
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