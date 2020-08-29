كتب هاني نصر العربي في السبت 29 أغسطس 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر صبّاح إخوان تبدأ في تصوير "عنبر 12" أول مسلسل درامي من 5 حلقات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عنبر ١٢ كابوس بيروت الذي هز كيان الوطن العربي إثر التفجير الضخم الذي ضرب قلب لبنان مدمراً العاصمة بيروت قاتلاً العشرات ومشرّداً الآلاف. هذه الحادثة التي تركت وجعاً كبيراً في القلوب تستعد شركة صبّاح إخوان إلى توثيقها في عمل درامي إجتماعي يسرد قصة شخصيات غيّر الإنفجار مسار حياتهم رأساً على عقب ضمن سياق درامي إنساني.

المسلسل يمتد الى خمس حلقات لأول مرة في الدراما العربية، ومن المتوقع الكشف عن تفاصيل إضافية نهاية العام الحالي بعد اكتمال كل التحضيرات.