تراند اليوم : ترجمة “حصان طروادة” لأمير كرارة.. إلى الإنجليزية والفرنسية- تفاصيل

قررت شركة سينرجي المنتجة لمسلسل “عمر الناجي.. حصان طروادة”، والمقرر عرضه على منصة “watch it” خلال الفترة المقبلة ترجمة العمل إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية.

وعلمت “الدستور” أن الشركة قررت تقديم عدد من أعمالها على منصة “watch it” مصحوبة بالترجمة إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية.

ويستعد النجم أمير كرارة والمخرج بيتر ميمي لبدء تصوير مسلسلهما الجديد «عمر الناجي.. حصان طروادة» خلال 3 أسابيع من الآن، حيث يبدأ الثنائي تصوير المسلسل منتصف سبتمبر المقبل.

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وتدور قصة المسلسل في إطار من الأكشن حول وجود جريمة غامضة.

مسلسل “عمر الناجي.. حصان طروادة” بطولة كل من النجم أمير كرارة، والنجمة نور التي تلعب دور البطولة النسائية لأول مرة أمام النجم أمير كرارة، كما انضم مؤخرًا عباس أبوالحسن إلى أسرة المسلسل وجارٍ ترشيح باقي أبطال العمل، وهو من تأليف وإخراج بيتر ميمي.

وبمجرد الانتهاء من تصوير المسلسل يتفرغ كرارة لمسلسل “نسل الأغراب” مع النجم أحمد السقا والمخرج محمد سامي.