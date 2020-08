تراند اليوم : OSN تعرض أفضل البرامج والمسلسلات المرشحة لجائزة إيمي

كشفت OSN، شبكة المحتوى الترفيهي الرائدة في المنطقة، عن ترشيح 22 من المسلسلات والبرامج المعروضة على قنواتها لجائزة إيمي هذا العام، حيث حصدت هذه البرامج والمسلسلات في مجموعها على أكثر من 200 ترشيحاً. ويسهم القسم الجديد الذي أطلقته الشبكة مؤخراً من خلال تطبيقها الخاص للمشاهدة أونلاين تحت عنوان “المسلسلات والبرامج المرشحة لجائزة إيمي لعام 2020″، في مساعدة المشاهدين على متابعة ما فاتهم من مسلسلات وبرامج قبل حفل توزيع الجوائز في سبتمبر المقبل.

وتضم قائمة برامج ومسلسلات OSN المرشحة لنيل جوائز إيمي هذا العام كلاً من مسلسل The Mandalorian من سلسلة Star Wars، والذي حصد 15 ترشيحاً للجائزة ويُعرض حالياً على تطبيق OSN للمشاهدة أونلاين. في حين نال مسلسل الخيال العلمي الشهير Westworld من إنتاج HBO أحد عشر ترشيحاً للجائزة، بينما نال البرنامج الحواري الساخر Last Week Tonight تسعة ترشيحات للجائزة، والمسلسل الكوميدي Insecure ثمانية ترشيحات. كما تعرض الشبكة لمشتركيها المسلسل الكوميدي What We Do in the Shadows المرشح للفوز بتسع جوائز.

ويتم عرض المسلسل الكوميدي العربي -الأمريكي Ramy، للممثل المصري العالمي رامي يوسف، الفائز بجائزة جولدن جلوب عن فئة أفضل ممثل، والذي أحرز ثلاثة ترشيحات للفوز بجائزة إيمي عن مسلسله، والذي يُعدّ دليلاً إضافياً لنجاح المسلسل. أما المسلسل الدرامي المفضل Killing Eve فقد حصد ثماني ترشيحات للفوز بالجائزة، ويُعرض حصرياً على شبكة OSN. كما تعرض الشبكة البرنامج الكوميدي The Daily Show with Trevor Noah المرشح للفوز بست جوائز.

وتعرض الشبكة أيضاً مسلسل Watchmen الذي تصدر لائحة ترشيحات جوائز إيمي لهذا العام، حيث حصل على 26 ترشيحاً. وحقق مسلسل Succession ثاني أعلى عدد من الترشيحات حيث نال 18 ترشيحاً. وسيتم تقديم المسلسل، وهو من إنتاج شبكة إتش بي أو، لمشاهدي OSN في منطقة الشرق الأوسط في الأسابيع المقبلة.

كما يضم قسم “المسلسلات والأفلام المرشحة لجائزة إيمي لعام 2020” على شبكة OSN كلاً من:

· المسلسل الدرامي Euphoria (6 ترشيحات)

· المسلسل الوثائقي McMillions (5 ترشيحات)

· المسلسل الكوميدي Curb Your Enthusiasm (4 ترشيحات)

· مسلسل Big Little Lies (5 ترشيحات)

· مسلسل I Know this Much is True (ترشيح واحد)

· البرنامج الحواري Last Week Tonight with John Oliver (9 ترشيحات)

مسلسل الدراما The Handmaid’s Tale (10 ترشيحات)

· المسلسل الدرامي Little Fires Everywhere (5 ترشيحات)

المسلسل الدرامي Better Call Saul (8 ترشيحات)

برنامج المنوعات Saturday Night Live (15 ترشيحاً)

المسلسل الكوميدي Brooklyn Nine-Nine (3 ترشيحات)

برنامج المواهب الغنائية The Voice (ترشيحان)

المسلسل الدرامي This is Us (5 ترشيحات): يبدأ عرضه في يوم 7 أغسطس

· المسلسل الكوميدي Black-ish (4 ترشيحات)

المسلسل الوثائقي The World According to Jeff Goldblum (ترشيح واحد)

المسلسل الكرتوني الكوميدي The Simpsons (3 ترشيحات)

مسلسل الدراما الكوميدي The Great (ترشيحان)

شبكة Universal Television

المسلسل الكوميدي The Good Place (7 ترشيحات)

المسلسل الكوميدي What We Do in The Shadows (8 ترشيحات)

مسلسل الرعب American Horror Story: 1984 (4 ترشيحات)