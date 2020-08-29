تراند اليوم : مي سليم تقع فى غرام محمد عز “بأثر رجعى”.. تفاصيل

يواصل فريق عمل مسلسل “بأثر رجعي” تصوير مشاهده، ويضم مجموعة من النجوم الشباب، ويتكون من 15 حلقة، ومقررا عرضه عبر إحدى المنصات الإلكترونية.

وتدور الأحداث في إطار من الإثارة والتشويق وبه لمسة رومانسية، فتتعرض مي سليم التي تجسد دور “هند” للاختطاف، وتقابل شابا يجسد دوره الفنان محمد عز، وتتوالى الأحداث ليقع الثنائي في غرام بعضهما.

وأوشك فريق العمل على الانتهاء من تصوير المسلسل بشكل كامل، لم يتبق سوى أقل من أسبوع، ليدخل بعدها مرحلة المونتاج ليكون جاهزًا للعرض.

“بأثر رجعي” تأليف فتحي الجندي وإخراج معتز حسام ويشارك فى بطولته محمد عز وهاجر الشرنوبي وتوني ماهر وهالة فاخر وصبري عبدالمنعم وخالد محروس.