تراند اليوم : ذكرى ميلاد “مصطفى متولي”.. صور نادرة ترصد علاقته بـ”عادل إمام”- إتفرج

على عتبة التفاؤل كان الفنان المصري مصطفى متولي يقف دائماً، وكان على حد تعبير الفنان الكبير عادل إمام “يغازل الأمل” ويكره اليأس والتشاؤم.

وفي ذكرى ميلاده التي تحل السبت، نستعرض مجموعة من الصور النادرة التي ترصد لحظات سعيدة من حياته.

وُلد مصطفى متولي في 29 أغسطس/آب 1949 بمدينة بيلا في محافظة كفر الشيخ، ودفعه حبه للتمثيل للدراسة بمعهد الفنون المسرحية، إذ كان يؤمن بأن الموهبة تنضج بالتعليم والخبرة، ومن حسن حظه أنه التقى بالفنان الكبير عادل إمام في بداية مسيرته الفنية ونشأت بينهما علاقة صداقة قوية.

تزوج متولي من شقيقة عادل إمام، وأثمر هذا الزواج 3 أطفال هم “عمر وعادل وعصام”، ويضم الأرشيف صوراً نادرة تجمع متولي بعادل إمام في يوم الخطوبة، وحفل زفافه.

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قدم متولي عبر مسيرته الفنية القصيرة 40 فيلماً أغلبها مع زعيم الكوميديا عادل إمام، ومنها: “حتى لا يطير الدخان، اللعب مع الكبار، حنفي الأبهة، عنتر شايل سيفه”.

كما تألق على شاشة التلفزيون وشارك في بطولة 29 مسلسلا، أبرزها “رأفت الهجان، بكيزة وزغلول، لن أعيش في جلباب أبي”، ويضم سجله الفني أيضاً 3 مسرحيات: “الزعيم، الواد سيد الشغال، بودي جارد”.

وفي مساء 5 أغسطس/آب عام 2000، رحل مصطفى متولي إثر أزمة قلبية عقب انتهاء عرض مسرحية “بودي جارد”، وترك خلفه جرعة حزن كبيرة في قلب محبيه.