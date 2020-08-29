تراند اليوم : جمال غير طبيعي .. الصورة الاولي لأبنة الفنانة ” هالة صدقي ” – اتفرج

نشرت الفنانة هالة صدقي صورة جديدة لها على البحر من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعى إنستجرام .

وظهرت هالة صدقي برفقة ابنتها خلال قضاء إجازتها الصيفية وكتبت معلقة :” أجمل حضن من أجمل بنوته”.

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كشفت الفنانة هالة صدقي آخر تفاصيل خلافاتها مع زوجها، خاصة بعد طلبه تحليلها لـ dna .

وقالت هالة صدقى خلال مداخلة هاتفيه لها برنامج “حضرة المواطن” على فضائية “الحدث اليوم” إن الكنيسة ترفض منح المقبلين على الزواج التصريح إلا بعد إجراء كل التحاليل ومنها قدرة الزوج والزوجة على “الخلفة” مؤكدة أن حملها كان طبيعيا وحملت طفليها ووضعتهما بمصر.