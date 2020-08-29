تراند اليوم : اتقي شر مراتك قبل ما تنزل الشغل اتعلم من بركات – فيديو

كشف اللاعب محمد بركات، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن سر تقبيله يد زوجته قبل كل مباراة، وصرح واقعة حدثت بينه وبين زوجته قبل مباراة للنادي الأهلي أمام نادي غزل المحلة في مسابقة كأس مصر، موضحًا أنه أغضبها قبل الذهاب للمباراة بعد مشكلة حدثت بينهما.

وقال بركات، خلال حواره مع برنامج “عيش الليلة” المذاع على فضائية “دي إم سي”: “بعد الخناقة لعبت المبارة وحصلت على كارت أحمر، وقرار بوقفه ثلاث مباريات من اتحاد الكرة، بالإضافة إلى غرامة 5 آلاف جنيه من اتحاد الكرة، وغرامة 20 ألف جنيه من النادي الأهلي، بجانب إصابة قوية في عينيه أدت إلى تورمها”.

وتابع لاعب النادي الأهلي السابق، قائلا: “أقسم بالله بعد اللي حصل ده بقيت ببوس إيدها قبل أي ماتش”.