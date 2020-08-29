“شارع شيكاغو” يستمر بالمشاهد الجريئة.. ممثلان سوريان يتبادلان القبلات

متابعة بتجــــــــــــرد: يستمرّ مسلسل “شارع شيكاغو” بإثارة الجدل في مشاهده الجريئة. فبعد الجدل الواسع الّذي أحدثه بوستر العمل بين الممثلة السورية سلاف فواخرجي وزميلها مهيار خضور، ومشهد تقبيل رجل الممثلة أمل عرفة، توجّهت الإنتقادات في الساعات الماضية نحو مشهد لممثلين سوريين يتبادلان القبلات ضمن أحداث العمل.

وانقسم روّاد الإنترنت بين مؤيّد ومعارض بسبب القبلات الحميمة الّتي تجمع الممثلة السورية ريام كفارنة والممثل السوري خالد شباط في أحد أحياء مدينة دمشق القديمة.

يذكر أن “شارع شيكاغو” من تأليف وإخراج محمد عبد العزيز، وإنتاج قبنض ميديا وتطبيق وياك.