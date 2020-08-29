تكتم كبير حول “نبض” عابد فهد

متابعة بتجــــــــــــرد: تحيط أجواء تكتم شديد بالتحضيرات الجارية للبدء بتصوير مسلسل “نبض” من بطولة النجم السوري عابد فهد، بسبب طبيعة النص المشوّقة والمختلفة عن السائد، والأحداث السريعة والحسّاسة التي تغير مجرى الأمور رأساً على عقب.

وكانت “غولدن لاين للإنتاج الفني” و”آي سي ميديا” اعلنتا أن “نبض” يتمتع بتكلفة إنتاجية ضخمة، لا سيما أن التعاقد تم مع فريق تصوير إيطالي وفريق مكياج إيراني، على أن يتم التصوير في إمارة أبو ظبي في الإمارات العربية المتحدة.

ويخوض فهد تجربته الثانية مع الكاتبة السورية ناديا الأحمر والمخرج محمد لطفي بعد مسلسل “هوس” الذي حقق نجاحاً درامياً بارزاً بعد عرضه على منصة “جوي تي في”، إذ تميز العمل بحبكة درامية مختلفة عن السائد بجرعات فنية عالية من التشويق، مع تقديم مقترح بصري وحكائي جديد.

يُذكر أن فهد شارك في الموسم الماضي أيضاً في بطولة مسلسل “الساحر” من إنتاج “آي سي ميديا” وتوزيع “غولدن لاين للإنتاج الفني”، عن قصّة سلام كسيري وسيناريو وحوار حازم سليمان وإخراج عامر فهد، بمشاركة محمّد حداقي ورودريغ سليمان وغريس قبيلي وسلطان ديب وجوي خوري ورشا بلال وطارق الصبّاغ وعبد الهادي الصبّاغ في التمثيل، بينما غنّى شارتَي بداية ونهاية العمل المطرب جوزيف عطيّة بعنوان “حافظك عن غايب” و”الناس بواب”.