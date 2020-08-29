أنغام تطرح "بحبك وبرتاحلك" بتصوير سينمائي الأسبوع المقبل

القاهرة - لايف ستايل
تستعد النجمة أنغام لطرح أحدث كليباتها الغنائية "بحبك وبرتاح لك" الأسبوع القادم عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" والمنصات الإلكترونية والقنوات التليفزيونية.
واستعانت أنغام بشركة تنفيذ سينمائي خلال الفترة الماضية مملوكة للمنتج أحمد حمدي لتنفيذ الكليب على الطريقة السينمائية بالساحل الشمالي.
"بحبك وبرتاحلك" كلمات صابر كمال وهذا هو التعاون الثاني بينهما، حيث تعاونا فى ألبومها الأخير "حالة خاصة جدًا"، والأغنية من ألحان إيهاب عبدالواحد، توزيع تميم، وإخراج عادل جمال، وتنتمي لنوعية الأغاني الرومانسية.
وتنتظر أنغام قرار عودة الحفلات مجددا من أجل تقديم أولى حفلاتها الصيفية كما اعتادت خلال السنوات الماضية وتقديم باقة من أهم أغانيها، التي أعتاد الجمهور عليها بالإضافة لأغنيات جديدة.
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