حسين الجسمي يكسر الأرقام القياسية بعد اعترافه بالإدمان

يواصل الفنان الإماراتي حسين الجسمي تحقيق نجاح كبير بأغنيته الجديدة “بالبنط العريض” بعد مرور ايام قليلة فقط على طرحها عبر قناته الخاصة على يوتيوب، الأغنية تخطّت حاجز ال 24 مليون مستمع بعد مرور أسبوع فقط على طرحها وهو رقم قياسي جديد لحسين الذي يُحقق نجاحات كبيرة في أعماله.

وتقول الأغنية:

“بدمنك وبقيت مزاج .. أتلحق بقى دي ف إيديك .. ما انت في لُقاك العلاج .. آه لقيت الطبطبه .. واقوى لو ما انتش بعيد .. ضحكتك فيها كهربا .. بابقى زي واحد جديد”.

أغنية “بالبنط العريض”من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان حسين بنفسه وتوزيع ومكساج وماستر: توما.

يُذكر أنّ أغنية “الحساس” التي أطلقها حسين قبل شهرين تقريباً تخطت حاجز ال 13 مليون مشاهدة عبر يوتيوب.

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