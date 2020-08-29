غادة عبد الرازق تواصل تصوير فيلم "حفلة 9" في قصر طوسون

القاهرة - لايف ستايل
تستعد الفنانة غادة عبد الرازق لاستئناف تصوير فيلم "حفلة 9" مطلع شهر سبتمبر المقبل وذلك بعد فترة توقف طويلة بسبب انشغالها بتصوير أحداث مسلسلها الذي عرض في موسم رمضان الماضي، وتعود غادة عبدالرازق للسينما بهذا الفيلم بعد غياب دام عدة سنوات بسبب انشغالها في الأعمال الدرامية.
وعلمنا أن مخرج الفيلم عبد المنعم ربيع قرر أن يستأنف تصوير أحداث الفيلم في قصر الأمير طوسون بمنطقة شبرا فى روض الفرج، وتصور عدد كبير من مشاهد الفيلم على أن ينتقلوا بعد ذلك إلى موقع تصوير آخر، ويشار إلى أن "غادة" تقدم دور مدربة باليه ويشاركها البطولة كل من طارق لطفي وأحمد وفيق ومحمود البزاوي وكمال أبو رية.
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