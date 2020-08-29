السبب الحقيقي وراء تأجيل حفل عمرو دياب في العلمين الجديدة

أجَّلت شركة "تذكرتي" المنظمة لحفلة الهضبة عمرو دياب الذي كان مقررا إقامته الجمعة، في مدينة العلمين الجديدة بشكل مفاجئ.



وكشف مصدر أن سبب تأجيل الحفل هو خوف المنظمين والقائمين عليه من عدم التزام الجمهور بقواعد التباعد الاجتماعي، وتنفيذ الاحترازات الطبية، لذلك قرروا تأجيله حفاظًا على صحة وأرواح الجميع.



وتعلن الشركة في وقت قريب المكان والميعاد الجديد للحفل بعد استقرار الوضع بشكل أفضل، ومن المقرر أن يظهر الحفل بشكل قوي.



يذكر أن الهضبة عمرو دياب طرح مؤخرًا أغنية "أماكن السهر" على طريقة الفيديو كليب وحققت أكثر من مليوني مشاهدة في أول 24 ساعة واحتلت التريند في مصر والوطن العربي.

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