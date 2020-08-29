الممثل الإسباني أنطونيو بانديراس يُعلن تعافيه من "كورونا"

قال الممثل الإسباني الشهير أنطونيو بانديراس، إنه تعافى تماما من فيروس كورونا، وذلك بعدما أصابه يوم 10 أغسطس الجاري.وظهر أنطونيو بانديراس، في صورة جديدة له قام فيها بركل ما يشبه شكل الفيروس بقدمه للتعبير عن انتصاره على كورونا.

وأضاف الممثل أنه قضى 21 يومًا في الحجر المنزلي لافتا إلى أنه يمكنه القول بأنه حاليا تغلب على عدوى كوفيد 19.

وتابع أنه تعافى تماما ويفكر فيمن لا يحالفهم الحظ مثله وعانوا مع الكوفيد أكثر منه متمنيا لهم القوة ولمن يحاربون المرض حاليًا كي يجتازوا هذا المرض.

وأعلن الممثل الإسباني، أنطونيو بانديراس البالغ من العمر 60 عاما إصابته بفيروس "كورونا" المستجد، مشيرًا إلى أنه خضع للحجر الصحي.

وكتب بانديراس على موقع "تويتر": "أشعر بتحسن نسبي، أشعر فقط بالتعب أكثر من المعتاد، ولكني واثق من أنني سوف أتعافى في أسرع وقت ممكن"، وفقًا لوكالة "رويترز".

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يعد خوسيه أنطونيو دومينغيز بانديراس ‏المعروف بـ أنطونيو بانديراس، ممثلا ومخرجا ومنتجا إسبانيا شهيرا بدأ التمثيل في التاسعة عشرة من عمره عندما ظهر في عدة أفلام مع المخرج الإسباني بيدرو المودوبار الشهير ثم حقق شهرة واسعة في هوليوود، وظهر في مجموعة من أشهر أفلام هوليوود، ومنها القتلة، إيڤيتا، لقاء مع مصاص الدماء، فيلادلفيا، خارج عن القانون، قناع زورو وأطفال الجواسيس.

كان قد وضع أنطونيو بانديراس اسمه على علامة العطور التي تسوقها الشركة الإسبانية "بويغ"، يعتبر الاسم الحقيقي لبانديراس هو خوسيه أنطونيو باندرياس، وولد في 10 أغسطس 1960، في إسبانيا، والده ضابط شرطة في الحرس المدني، وبالرغم من أن اسم عائلته دومينكز، إلا أنه اختار الاسم الأخير لأمه كاسم فني له.

وتمنى أنطونيو في طفولته أن يصبح لاعب كرة محترف، إلا أنه تعرض لكسر في قدميه في عمر الرابعة عشرة، فلم يتمكن من مواصلة حلمه.

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