شكرا لقرائتكم خبر عن محمود عبد المغنى يصور 7 مشاهد بمسلسل "خيط حرير" فى الشيخ زايد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يصور اليوم السبت النجم محمود عبد المغنى، ما يقرب من 7 مشاهد ضمن أحداث مسلسل "خيط حرير" للنجمة مى عز الدين، المقرر عرضه الفترة المقبلة على شاشات المتحدة، من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر، حيث يشارك فى تلك المشاهد الفنان عبد الرحيم حسن ونيقولا معوض، ويتبقى لمغنى ما يقرب من اسبوعان وينتهى من تصوير دوره ليتفرغ لمسلسل "شارع 9".

وفى السياق ذاته، أوشك المخرج ابراهيم فخر على الانتهاء من تصوير المسلسل، حيث يتبقى له 3 أسابيع وينتهى أبطال المسلسل من التصوير بالكامل، يلتفرغ بعدها لمونتاج ومكساج الحلقاتلا المتبقية ليصبح المسلسل جاهز للعرض، خاصة أن شركة سينرجى ترغب فى عرضه خارج السباق الرمضانى .

Advertisements

مسلسل "خيط حرير" يشارك فى بطولته إلى جانب مى عز الدين كلًا من محمود عبدالمغنى، سوسن بدر، نيكولا معوض، مى سليم، هنادى مهنى، أحمد خليل، يوسف عثمان، محمد سليمان، صفاء الطوخى، ولاء الشريف، حنان سليمان، أحمد صيام، ياسمين رحمى ونسمة النجار وتأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج ابراهيم فخر.

يشار إلى أن عبد المغنى تأليف فى دوره بفيلم "صاحب المقام" مع النجوم آسر ياسين ويسرا، وقدم شخصية جديدة وهى البلطجى التائب، من إخراج ماندو العدل، وتأليف ابراهيم عيسى، كما يبدأ تصويره دوره فى مسلسل "شارع 9" مع رانيا يوسف وأحمد وفيق، من اخراج محمد عبد الخالق، وتأليف حسين مصطفى محرم.