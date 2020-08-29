شكرا لقرائتكم خبر عن هل خجلت نيكى ميناج من جسدها ووزنها بسبب الحمل فظهرت بـ"وجهها" فى Expensive؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن فترة الحمل غيرت الكثير من تفكير نجمة الراب الشهيرة نيكي ميناج التي كانت تسعي دائما للظهور بإطلالات جريئة و خاطفة لأنظار كل محبيها و معجبيها و تتحول لمحط تركيز وسائل الأعلام الفنية من شتي انحاء العالم ، لكن ظهر عكس ذلك تماما في كليب " Expensive " .



نيكي ميناج نيكي ميناج

ميناج تغير شكل جسدها تماما وزاد وزنها بسبب حملها في طفلها الأول وهو الأمر الذي جعلها تكتفي بظهور "وجهها " فقط في كليب "Expensive" مع النجم العالمي Ty Dolla $ign و كأن ميناج البالغة من العمر ( 37 عام ) تعلن عن خجلها لتظهر بالشكل الذي لم يعتاد عليه جمهورها وتفضل أن يحتفظوا بشكلها قبل الحمل .

يذكر أن اطلق نجم الراب الشهير Ty Dolla $ignكليب اغنيته الجديدة " Expensive " مع نجمة الراب الشهيرة نيكي ميناج ، و ذلك عبر قناته الخاصة بموقع الفيديو الشهير "يوتيوب " ، والكليب من اخراج رومان لورون ، واستطاع الكليب أن يحقق نسبة مشاهدة تخطت الـ 1.3 مليون مشاهدة علي "يوتيوب" في الساعات الأولى من إطلاقه .

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