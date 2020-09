شكرا لقرائتكم خبر عن باراك أوباما ينعى شادويك بوسمان بصورة قديمة فى البيت الأبيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما، وفاة الفنان شادويك بوسمان، والذى رحل عن عالمنا بعد صراع مع سرطان القولون على مدار 4 سنوات، قائلا :" يمكنك القول أنه كان مباركا بشدة ".

وقال أوباما فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر، جاء تشادويك إلى البيت الأبيض للعمل مع الأطفال عندما كان يلعب دور جاكي روبنسون، يمكنك أن تقول على الفور أنه كان مباركًا، أن تكون شابًا وموهوبًا وأسودًا، وتستخدم هذه القوة لمنح الأطفال بطلا يتطلعون إليه، وفعل كل ذلك أثناء الشعور بالألم، ياله من استخدام واستفادة من سنوات عمره".



باراك أوباما

أوباما وشادويك

توفى النجم العالمى شادويك بوسمان عن عمر ناهز الـ43 عاما، بعد معاناته من مرض سرطان القولون الذى استمر أربع سنوات، وقد توفى النجم الشهير فى منزله بالولايات المتحدة الأمريكية .

شارك "شادويك بوسمان" فى عدد من الأفلام والأعمال التليفزيونية على مدى العقدين الماضيين حيث قدم عددا كبيرا من الأعمال الفنية الناجحة التى تنوعت بين أعمال تليفزيونية و اخرى سينمائية ، و من أبرزها : " The Express " و " Lie to Me " و " Fringe " و " The Kill Hole " و " Draft Day " و " Message from the King " و " Black Panther " ، وغيرها من الأعمال .