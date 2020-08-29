تعددت الكليبات والمكان واحد..نجوم الغناء يصورون أغانيهم فى الساحل الشمالى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن جمال الساحل الشمالي لم يصبح فقط من أجل الاستمتاع بالبحر وتغير الأجواء من جانب الفنانين، لكن سعي عدد من النجوم لاستغلال طبيعة المكان لأجل تصوير عدد من الكليبات الغنائية، وكأنهم رفعوا شعار تعددت الكليبات والمكان واحد، وشهد الساحل قيام عدد من نجوم الغناء في الفترة الحالية تصوير عدد من الكليبات الجديدة، لتكون بشكل جديد ومختلف مناسبة مع موسم الصيف الحالي، وفِي السطور التالية يرصد الخليج 365 أبرز كليبات تم تصويرها في منطقة الساحل الشمالى.عمرو دياب
طرح النجم عمرو دياب كليب أغنيته الجديدة "أماكن السهر" الأيام الماضية، عبر قناته الرسمية على يوتيوب وجميع صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعى، وذلك بعد تصويرها فى الساحل الشمالى .
وشهد الكليب ظهور الفنانة دينا الشربينى فى الكليب إضافة إلى عدد آخر من الأصدقاء، الأغنية من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعى وتوزيع أسامة الهندى ومدير تصوير مازن المتجول، إخراج أحمد النجار، إشراف عام موسى عيسى، وتقول كلماتها : في أى مكان في عيون باصين حواليه..وياعينى أول مايبان الكل بيجرى عليه..ده جواب بان من العنوان اقروا المكتوب في عينيه..في أماكن السهر انا قمري طلع واتشهر.تامر حسني ومحمود العسيلى:
طرح النجم تامر حسنى الدويتو الغنائى الجديد "اختراع" الذى يجمعه بالنجم محمود العسيلى، على يوتيوب، وهو من إخراج تامر حسنى، وتم تصويره بشكل كامل في الساحل الشمالى.
والأغنية من كلمات الشاعر أحمد حسن راؤول، ألحان أحمد زعيم، توزيع ومكساج وسام عبد المنعم، تسجيل هيثم راضى، ماستر جلال الحمداوى.أنغام:
كما طرحت المطربة أنغام كليب أغنيتها الجديدة «بحبك وبرتحلك»، عبر حسابها الرسمي على موقع "تيك توك" ويوتيوب، والأغنية من كلمات صابر كمال، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع تميم، والكليب من إخراج عادل جمال.
الأغنية تم تصويرها في أجواء صيفية، على شاطى البحر بالساحل الشمالى ، ويقول مطلع الأغنية: «أنا بحبك وبرتحلك علشان أنت مريح.. وعلشان طيب وأمين وصريح.. جربتك في الضيق والشدة بس لقيتك راجل بصحيح.. أنا بحبك وبرتحلك علشان أنت مريح.. يا أعز ما الأيام جابت.. يا شمس عمري اللي ما غابت.. الناس تغيب وألقاك ثابت ما يهزك ريح».
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