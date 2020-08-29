شكرا لقرائتكم خبر عن تعددت الكليبات والمكان واحد..نجوم الغناء يصورون أغانيهم فى الساحل الشمالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن جمال الساحل الشمالي لم يصبح فقط من أجل الاستمتاع بالبحر وتغير الأجواء من جانب الفنانين، لكن سعي عدد من النجوم لاستغلال طبيعة المكان لأجل تصوير عدد من الكليبات الغنائية، وكأنهم رفعوا شعار تعددت الكليبات والمكان واحد، وشهد الساحل قيام عدد من نجوم الغناء في الفترة الحالية تصوير عدد من الكليبات الجديدة، لتكون بشكل جديد ومختلف مناسبة مع موسم الصيف الحالي، وفِي السطور التالية يرصد الخليج 365 أبرز كليبات تم تصويرها في منطقة الساحل الشمالى.

عمرو دياب

طرح النجم عمرو دياب كليب أغنيته الجديدة "أماكن السهر" الأيام الماضية، عبر قناته الرسمية على يوتيوب وجميع صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعى، وذلك بعد تصويرها فى الساحل الشمالى .

وشهد الكليب ظهور الفنانة دينا الشربينى فى الكليب إضافة إلى عدد آخر من الأصدقاء، الأغنية من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعى وتوزيع أسامة الهندى ومدير تصوير مازن المتجول، إخراج أحمد النجار، إشراف عام موسى عيسى، وتقول كلماتها : في أى مكان في عيون باصين حواليه..وياعينى أول مايبان الكل بيجرى عليه..ده جواب بان من العنوان اقروا المكتوب في عينيه..في أماكن السهر انا قمري طلع واتشهر.

تامر حسني ومحمود العسيلى:

طرح النجم تامر حسنى الدويتو الغنائى الجديد "اختراع" الذى يجمعه بالنجم محمود العسيلى، على يوتيوب، وهو من إخراج تامر حسنى، وتم تصويره بشكل كامل في الساحل الشمالى.

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والأغنية من كلمات الشاعر أحمد حسن راؤول، ألحان أحمد زعيم، توزيع ومكساج وسام عبد المنعم، تسجيل هيثم راضى، ماستر جلال الحمداوى.

أنغام:

كما طرحت المطربة أنغام كليب أغنيتها الجديدة «بحبك وبرتحلك»، عبر حسابها الرسمي على موقع "تيك توك" ويوتيوب، والأغنية من كلمات صابر كمال، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع تميم، والكليب من إخراج عادل جمال.

الأغنية تم تصويرها في أجواء صيفية، على شاطى البحر بالساحل الشمالى ، ويقول مطلع الأغنية: «أنا بحبك وبرتحلك علشان أنت مريح.. وعلشان طيب وأمين وصريح.. جربتك في الضيق والشدة بس لقيتك راجل بصحيح.. أنا بحبك وبرتحلك علشان أنت مريح.. يا أعز ما الأيام جابت.. يا شمس عمري اللي ما غابت.. الناس تغيب وألقاك ثابت ما يهزك ريح».