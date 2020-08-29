لقاء الخميسي توجه رسالة قاسية للمتنمرين

رنا صلاح الدين - وجهت الفنانة المصرية لقاء الخميسي، رسالة قاسية للمتنمرين عبر خاصية الأستوري بصفحتها الشخصية بموقع " انستجرام".

لقاء الخميسي، قالت في رسالتها: "لحد امتي هنفضل نتكلم عن المرضي المتنمرين بالألفاظ والأفعال والأحكام، امتة المجتمع هينصف من الأمراض النفسية، مصر تستاهل أحسن من كدة بكتير".

وأضافت: "مصر تستاهل جيل و من بعدة أجيال مثقفة و متفتحة ومهذبة وعندها قدره علي قبول الآخر مهما اختلف عنهم، لحد أمتي هنفضل مستحيل المرضي الي بيشدوا مركب لوراء بدل ما تتطلع لقدام بكل قوتها".

وتابعت: "كفاية جهل ووقاحة و تنمر و أحكام و أراء مريضة .. كفاية، لازم يبقي في حساب راضع لأمثال المرضي دول".

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وشاركت لقاء الخميسي في الموسم الرمضاني 2020 بمسلسل "سكر زيادة"، المستوحى من المسلسل الشهير "The golden girls"، الذي جرت أحداثه داخل فيلا تضطر كل بطلات المسلسل للإقامة فيها معا بعد تعرضهن لعملية نصب.

"سكر زيادة" من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل إحسان بطولة نبيلة عبيد، ونادية الجندي، والفنانة القديرة سميحة أيوب، وهالة فاخر، إضافة إلى عدد كبير من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف منهم أحمد السقا، وبيومي فؤاد، وجومانا مراد، وروجينا، ولقاء الخميسي، وعبدالباسط حمودة، وحمدي الميرغني، وصبري فواز، وسليمان عيد، وبدرية طلبة وآخرون.

لقاء الخميسي