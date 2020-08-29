سبب منع هاني شاكر لحفل حسن شاكوش وحمو بيكا في تونس

رنا صلاح الدين - كشف الفنان المصري هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، سبب منعه لحفل غنائي لمطربي المهرجانات حسن شاكوش، وحمو بيكا، وعمر كمال، بتونس.
هاني شاكر، قال خلال لقائه ببرنامج "أجمد 7"، والمذاع عبر "نجوم إف إم": "تواصلت مع نقيب الموسيقيين في تونس، واستجاب لنقابة الموسيقيين المصرية ومكتب العمل ومنع مطربي المهرجانات من الغناء وإقامة الحفلات هناك، وهذا الموقف تم كذلك مع نقابة الأردن وتم منع أحد هؤلاء المطربين من الغناء".
وأضاف: "أعتقد أن هذا هو التنسيق المطلوب بين النقابات فإذا هم طلبوا مني منع أحد المطربين من دولتهم غير المصرح له بالغناء سنقوم بهذا، واحنا مش بنحارب الناس، احنا بنحافظ على فننا ونقابتنا".
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