سعد الصغير يوجه رسالة نارية لمدحت العدل بعد سخريته منه

رنا صلاح الدين - وجه الفنان المصري سعد الصغير، رسالة قاسية السيناريست الدكتور مدحت العدل بعد تنمره به بسبب تغريدة عن مشجعي الأهلي والزمالك.

غضب سعد الصغير، جاء بسبب تغريدة نشرها مدحت العدل، عبر صفحته الشخصية بموقع تويتر، جاء فيها: "الجمهور اللي منه نجيب محفوظ وأحمد زويل ومجدي يعقوب ومثقفي وفناني مصر، مش حيعرفوا فاوست.. وصاحب أغنية "بحبك يا حمار" سعد الصغير مشجع أحد الأندية العربية حيعرفه يا أمه ضحكت من جهلها الأمم".

سعد الصغير، على مدحت العدل بفيديو عبر صفحته الشخصية بموقع فيس بوك قال فيه: "أنت عاوز تعمل فتنه ولا ايه ؟ عاوز اقولك حاجه يا دكتور انت مبتعرفش حاجه اصلا في الكورة، انت عارف لعيبة الزمالك وبس، انت راجل بتاع أفلام ومعاك فلوس ملكش دعوة بقي بالناس الغلابة، متخبطش في الغلابه، دكتور ايه انت دكتور دلوقتي؟ لما مش عاوز الناس الغلابة كلها تشجع الأهلي، قولي دكتور في ايه؟ هات سيرة فريقك وبس متجبش سيرة النادي الأهلي".

وأضاف: "ما تيجي نعمل افيهات علي بعض احسن، أنا اقولك لو كنتوا نسيتوا انا مش هنسي، 6/1 في شهر خمسة وانت ترد عليا بمداعبه ولا متعرفش تعمل مداعبه؟ طب اقولك علي حاجة نص فريق الزمالك أنا اللي عاملهم فرحهم وبيحبوني.. أنت دكتور وأنا دبلوم لكن أبويا علمني، انت اتعلمت بالورقة والقلم حاول تتعلم باللسان".