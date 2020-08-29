شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي للمهرجانات» تمدد عروض العودة إلى المدارس حتى 26 سبتمبر والان مع التفاصيل

السبت 29 أغسطس 2020

مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد، لا يزال هناك وقت للحصول على كافة مستلزمات العودة إلى المدارس، خاصة بعد تمديد مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة عروض العودة إلى المدارس لغاية 26 سبتمبر، ما يمنح العائلات فرصة الاستعداد للعام الدراسي الجديد والتسوق براحة وأمان.



وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «مع اقتراب نهاية الإجازة الصيفية وانطلاق العام الدراسي الجديد، يقدم موسم العودة إلى المدارس عروضاً ترويجية متميزةً لأولياء الأمور والطلبة على حد سواء».

وأضاف: «اكتسب موسم العودة إلى المدارس أهمية أكبر هذا العام، في ظل استعداد الطلبة للعودة إلى الفصول الدراسية بعد فترة طويلة من التعلم عن بعد. ومع وضع ذلك في الاعتبار، تم تمديد هذا الموسم بهدف منح العائلات الوقت الكافي للحصول على ما يحتاجونه من مستلزمات وضمان أفضل بداية ممكنة للعام الدراسي الجديد».

وتابع الخاجة: «تمثل صحة المتسوقين وسلامتهم أهمية قصوى بالنسبة للجميع خلال هذه الفترة، حيث تواصل كافة مراكز التسوق في دبي تطبيق جميع الإجراءات اللازمة لتحقيق هذه الغاية بما في ذلك التعقيم وقياس درجات الحرارة والتباعد الاجتماعي، وهو ما يتيح لسكان دبي وزوارها التسوق براحة تامة».

وخلال موسم العودة إلى المدارس، تقدم هيئة المعرفة والتنمية البشرية برنامج #وتتجدد_الحياة من أجل مساعدة أولياء الأمور والأطفال على اجتياز العام الدراسي المقبل بنجاح والاستمتاع ببداية إيجابية من خلال سلسلة من الأنشطة التعليمية التفاعلية.

إجراءات

وسيتواجد موظفو ومسؤولو هيئة المعرفة والتنمية البشرية بمناطق مخصصة في مول الإمارات من 30 أغسطس وحتى 5 سبتمبر، وفي سيتي سنتر مردف من 9 سبتمبر وحتى 19 سبتمبر. ويمكن للعائلات التحدث إلى موظفي الهيئة وتوجيه الأسئلة لهم حول إجراءات السلامة المتبعة في المدارس، بالإضافة إلى المشاركة في عدد من الأنشطة الترفيهية مثل صنع وتصميم الكمامات الخاصة بهم وكذلك صنع كمامات خاصة سيتم توزيعها على الطلبة في السودان كجزء من مبادرة أقيمت بالشراكة مع منظمة اليونيسف.

ويشمل برنامج #وتتجدد_الحياة أيضاً سلسلة من الندوات التثقيفية عبر الإنترنت بالإضافة إلى مجموعة من ورش العمل والاجتماعات الميدانية المفتوحة أمام الجميع والتي يستضيفها خبراء التعليم والصحة والسلامة.

ويمكن للمتسوقين الذين يبحثون عن الحقائب المدرسية الاستمتاع بعرض استرداد نقدي يصل إلى 25 بالمئة وهدية مجانية عند الشراء بقيمة 500 درهم. ويتوفر هذا العرض خلال موسم العودة إلى المدارس حتى 15 سبتمبر في متاجر كيبلينج بدبي مول وسيتي سنتر ديرة وسيتي سنتر مردف ودبي فستيفال سيتي مول.

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خيارات عديدة

وتبدأ فروع هوم سنتر العام الدراسي الجديد بطرح مجموعة فريدة من نوعها، حيث تقدم خيارات عديدة بأسعار مخفضة ويمكن للمتسوقين الاستفادة من خصومات تبدأ من 20 وحتى 70 بالمئة على منتجات مختارة تشمل مستلزمات المطبخ والديكور. ويسري عرض هوم سنتر بمناسبة العودة إلى المدارس حتى 20 سبتمبر.

وقامت متاجر سبلاش في مختلف أنحاء دبي بتمديد عروض العودة إلى المدارس حتى 5 سبتمبر، والتي تشمل تخفيضات كبرى على مجموعتها من الملابس الرجالية والنسائية. وأطلقت علامة الأزياء الشهيرة مجموعة جديدة ورائعة من منتجات العودة إلى المدرسة للمتسوقين الذين يبحثون عن ملابس للعام الدراسي الجديد أو حتى اقتناء بعض الملابس الجديدة. ويمكن للأحبة الصغار اختيار حقيبة مدرسية جديدة مع صورة شخصية هاري بوتر أو البطل الخارق المفضل لديهم من مارفل مقابل 89 درهماً أو حقيبتين مقابل 149 درهماً.

وتقدم لايف ستايل مجموعة من العروض الترويجية في متاجرها وعبر الإنترنت بمناسبة موسم العودة إلى المدارس. وتقدم لايف ستايل عرض اشتر قطعتين واحصل على واحدة مجاناً على أدوات القرطاسية وزجاجات المياه قبل انطلاق العام الدراسي، حيث جرى تمديد هذا العرض حتى 20 سبتمبر.

ويعد موجي، المتجر الياباني المتخصص في الأزياء والإكسسوارات والأدوات المنزلية، الوجهة المثالية للتسوق خلال موسم العودة إلى المدارس والحصول على أدوات القرطاسية وملابس الأطفال وكل ما يحتاجه الطلبة داخل حقائبهم المدرسية. ويتوفر العرض حتى يوم 12 سبتمبر في متاجر موجي بدبي مول وسيتي سنتر مردف وذا بيتش في جميرا بيتش ريزيدنس ومول الإمارات (داخل متجر دبنهامز)، كما يمتد العرض أيضاً ليشمل صناديق التخزين، والتي يمكن لأولياء الأمور استخدامها في تخزين ألعاب الأطفال ومستلزماتهم.

هدية التميز

وسيحصل العملاء حتى يوم 6 سبتمبر في متاجر سواروفسكي بدبي مول ومول الإمارات وسيتي سنتر مردف وسيتي سنتر ديرة ومارينا مول ودبي فستيفال سيتي مول وسيتي ووك وابن بطوطة مول على قلم سواروفسكي الحصري عند إنفاق 600 درهم داخل المتجر، وهو ما يشكل هدية رائعة للطلبة من محبي التميز.

ويمكن للأحبة الصغار وأولياء الأمور الذين يتسوقون في متاجر جمبو بدبي الحصول على فرصة الفوز بمبلغ 25 ألف درهم لدفع الرسوم المدرسية، حيث يتوفر العرض في متاجر الأجهزة الإلكترونية الشهيرة بمول الإمارات وسيتي سنتر مردف وسيتي سنتر ديرة ومنطقة الفهيدي حتى يوم 12 سبتمبر.

كما يقدم بنك رأس الخيمة الوطني فرصة الفوز ببطاقة هدايا إعمار بقيمة تصل إلى 2000 درهم عند دفع الرسوم الأكاديمية للعام المقبل باستخدام بطاقة الائتمان التابعة للبنك. وللمشاركة في العرض الترويجي، يتوجب على حاملي البطاقات التسجيل أولاً من خلال إرسال رسالة نصية قصيرة تحتوي على الرمز «SCH» إلى 7010 من رقم الهاتف المتحرك المسجل في حساب البنك الخاص بهم ودفع مبلغ لا يقل عن 5000 درهم باستخدام البطاقة الائتمانية للبنك.