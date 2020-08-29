عمر كمال وشاكوش وبيكا يتحدّون هاني شاكر ويعلنون موعد حفلهم في تونس

متابعة بتجــــــــــــرد: أعلن مطربو المهرجانات عمر كمال وحسن شاكوش وحمو بيكا، التحدّي مجدداً في وجه نقيب الموسيقيين هاني شاكر، بسبب حفل تونس الذي يحييه الثلاثي، والمقرر في 4 أيلول (سبتمبر) المقبل، بعد سلسلة من الصدامات السابقة التي كان آخرها إعلان نقيب الموسيقيين استجابة نقابة الموسيقيين في تونس لطلبهم بإلغاء الحفل.

وكتب عمر كمال عبر صفحته في “فيسبوك”: “لكل الناس اللي بتحبنا في تونس، هنستناكم يوم الجمعة الجاية في تونس العاصمة”، وهو ما يشير إلى أن القائمين على تنظيم الحفل مصرّون على إقامته في موعده.

وكان الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين قد أكد أن إلغاء حفل حمو بيكا وحسن شاكوش وعمر كمال وآخرين في تونس، جاء احتراماً لقرار نقابة الموسيقيين المصرية بمنع مقدّمي أغاني المهرجانات من الغناء في مصر وإقامة الحفلات، موجّهاً الشكر الى القائمين على نقابة الموسيقيين التونسية بعد تفهّمهم لموقفنا.

وأضاف شاكر أن نقابة الموسيقيين في تونس برئاسة ماهر الهمامي ثمّنت جهود نقابة الموسيقيين في مصر واحترمت قرارها بمنع هؤلاء من الغناء وإقامة الحفلة هناك، ضمن بروتوكول شفوي يجمع النقابتين في إطار تعاونهما.