أصالة في رسالة غامضة: “الخيانة عندك وراثة”

متابعة بتجـــــــــــــرد: نشرت النجمة السورية أصالة على حسابها الخاص في “تويتر” تغريدة تضمنت بعض الكلمات من إحدى أغنيات ألبومها الجديد “لا تستسلم”، لتشوّق بها جمهورها الى سماع الألبوم، حيث كتبت:” الخيانة شكلها عندك وراثة وأنا طلّقت غرامك بالثلاثة.. يوم لي”.

وعلى الفور، ربط الجمهور بين التغريدة والظروف التي عاشتها أصالة في الفترة الماضية، إذ أكد الكثيرون أنها تقصد بكلماتها شخصاً بعينه، خاصة أن أغلب منشوراتها خلال الفترة الماضية تتحدث عن الخيانة.

يُذكر أن أصالة أعلنت رغبتها في تقليد الفنان السعودي عبد المجيد عبد الله، وذلك من طريق كتابة بعض الكلمات والأبيات الشعرية من أغنيات الألبوم المقرّر طرحه في القريب العاجل، قائلةً: “قررت أقلده وأعمل مثل ما عم يعمل”.

وكتبت أصالة عبر حسابها في “تويتر”: “نهاركم سعيد.. منّ منطلق محبّتي واحترامي وتعلّقي بالفنّان الكبير عبد المجيد عبد الله.. قرّرت قلّده وأعملّ متلّ ما عمّ يعمل، وأبدأ اليوم بكتابة بعض الأبيات منّ أغنيات ألبومي القادم لا تستسلم.. شكراً مجيدنا على الفكرة”.

وردّ عليها عبد المجيد عبد الله بقوله: “حبيبتي أصّوله موفّقة فالبومك اللي متأكد إنه أكثر من رائع اختياراتك تشبهك.. صوت ألماس مايقدم إلا ألماس”.