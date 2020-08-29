شاعر مصري شهير يهاجم محمد منير: “أفسد التراث الغنائي”

متابعة بتجــــــــــــرد: فوجئ جمهور الفنان المصري محمد منير بالشاعر الكبير عمر بطيشة يهاجم نجمهم بعنف من خلال تعليقات له على المقارنة بين أغاني النجمين الكبيرين، عمرو دياب ومحمد منير.

وردّ بطيشة بعنف على أحد التعليقات عبر “فيسبوك”، حيث قال عن محمد منير: “أرى أنه يركب أي موجة مع اتجاه الريح، ناهيك عن تشويهه للتراث وإفساد عدد من أروع الأغاني، مثل (فات الكتير) التي أفرغها من الحماس والحمية وقربها من لحن (أحسن جدو يسمعنا) في مسلسل (شنبو)، وأفسد أغنيتي لفايزة (لقيتك فين) وغنى أروع مقطع اللي غايب بتماوت قتل اللحن”.

يُذكر أن الفنان محمد منير دأب في السنوات الماضية على تضمين أغنية أو أغنيتين من التراث الغنائي في كل ألبوم جديد يصدره، حيث غنّى “أنا بعشق البحر” لنجاة، و”الندّاهة” للمطربة ليلى جمال، و”الدنيا ريشة في هوا” لسعد عبدالوهاب.

وكان منير قد تضامن مع أهل لبنان؛ بعد الفاجعة التي ألمّت بهم إثر انفجار مرفأ بيروت، وكتب تعليقاً عبر حسابه في “إنستغرام”، يتضامن فيه مع اللبنانيين: “حفظ الله لبنان”.