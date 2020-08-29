نجل ماجد المصري يتعرض لحاث سير.. السيّارة انقلت وهذا ما حصل

متابعة بتجــــــــــــرد: انقلبت أمس (الجمعة) سيارة آدم نجل الفنان ماجد المصري وهو في طريقه إلى الساحل الشمالي، مما أدى إلى إصابته ببعض الكدمات في جسمه.

وكتب آدم عبر خاصية القصص القصيرة الملحقة بحسابه الخاص في “إنستغرام”: “تعرضت اليوم لحادث بسيارة الجولف الخاصة بي، إذ انقلبت بنا، ولكننا بخير الآن”.

يُذكر أن الفنان ماجد المصري يصوّر حالياً مسلسله الجديد “الوجه الآخر”، في ثاني بطولاته في الدراما التلفزيونية من إنتاج شركة “سينرجي”، بعد مسلسل “بحر”، من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح، والذي تم عرضه العام الماضي على قناة “الحياة” وقدّم فيه المصري الدراما الصعيدية للمرة الأولى بعمل من 60 حلقة.

مسلسل “الوجه الآخر” من إخراج سميح النقاش وبطولة كلٍ من ماجد المصري، نسرين طافش، ندى موسى، هبة الأباصيري، مادلين طبر، عماد رشا، كارولين عزمي، مهند حسن، دنيا المصري، أحمد خليل، بالإضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف، وهو يتناول العديد من القضايا المهمة، حيث يناقش الصراع الناجم عن جمع الأموال بطرق غير مشروعة.