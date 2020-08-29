ظهور أنغام بخاتم خطوبة يُشعل مواقع التواصل الاجتماعي

متابعة بتجـــــــــــــرد: أحدثت الفنانة المصرية أنغام ضجّت كبيرة عبر مواقع التواصل الإجتماعي بعد دقائق قليلة من طرح كليب أغنيتها الجديدة “بحبك وبرتاحلك”.

الضجّة التي تسبّبت بها أنغام لم تكن بسبب الكليب، رغم الإشادات الكثيرة التي نالها العمل من جمهورها، وإنما ظهورها في الكليب وهي ترتدي “دبلة” خطوبة في يدها اليمنى بوضوح، هو ما أثار الجدل حول استعدادها للزواج مرة أخرى، وما دعّم تلك الفكرة أن كلمات أغنيتها الجديدة تضجّ بالرومانسية، بحيث تظهر في الكليب بدور امرأة غارقة في الحب والاشتياق إلى حبيبها.

يُذكر أنه سبق لأنغام أن تزوجت أربع مرات، كان آخرها من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، الذي انفصلت عنه قبل أشهر عدة، وقد تزوجت في المرة الأولى من مهندس الصوت مجدي عارف واستمرت هذه الزيجة خمس سنوات وأثمرت عن إنجاب ابنها عمر، ثم انفصلت عنه لتتزوج عام 2004 من الموزع الموسيقي فهد، واستمرت هذه الزيجة ثلاث سنوات وأنجبت منه ابنها الثاني عبدالرحمن، وانتهت بالخُلع، أما الزيجة الثالثة في حياة أنغام فكانت من أحمد عز، وكان زواجًا سرّيًا استمر عامًا واحدًا فقط.