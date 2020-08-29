شيرين عبد الوهاب تحتفل بنجاح “الكدابين”

متابعة بتجــــــــــــرد: عبّرت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب عن سعادتها بالنجاح الكبير الذي حققته أغنية “الكدابين” التي صدرت في ألبومها الأخير “نساي” صيف العام الفائت.

ونشرت شيرين عبد الوهاب تصميمًا لهذه المناسبة عبر صفحتها الرسمية في موقع “تويتر” وعلّقت بالقول: “في الزمن ده الكدابين إتمكنوا وكتروا، أغنية كدابين حققت ١٠٠ مليون مشاهدة على يوتيوب بفضلكم، بشكركم من كل قلبي على دعمكم المستمر ليا”.

يُذكر أنّ شيرين كانت قد شكرت جمهورها منذ أيام بعد أن قاموا بتفعيل هاشتاغ “#رجعي_حساباتك_شيرين”، وطالبوها من خلاله أن تعود للتواصل معهم عبر مواقع التواصل.

وكشفت شيرين أنها تنشغل في الفترة الراهنة بالتحضير لألبومها الجديد، ووعدت محبّيها بأن يتضمن الألبوم الكثير من المفاجآت.