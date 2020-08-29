عطل فني يضرب حفل عمرو دياب على أنغامي

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"الخليج 365" من بيروت: ضرب عطل فني الحفل المباشر للفنان المصري عمرو دياب والذي أقيم يوم أمس وبث عبر تطبيق أنغامي على الإنترنت.
وبدأ الحفل في تمام الخامسة مساءً، وبعد دقائق من انطلاقه، تعرّض الموقع لعطل مفاجئ.
وقال تطبيق "أنغامي" توضيحاً للجمهور الذي إشترى تذاكر الحفل وتعذر عليه مشاهدته بأنه حدث عطل فني في خوادم التطبيق، بسبب الإقبال غير المسبوق على الحفل.
وتابعت إدارة تطبيق "أنغامي" في بيان نشر عبر صفحتها على موقع "فيسبوك": "نعتذر عن المشكلة التقنية، التي تسببت بتأخير بث حفل الهضبة، عمرو دياب، وقد اتّضح أن الخطأ نتج عن الإقبال الهائل على مشاهدة الحفل وكمية الضغط على التطبيق".
وأكملت بقوله "إذ نجدّد الاعتذار من كل مَن قام بشراء تذاكر ولم يتكمن من مشاهدة الحفل كاملاً، نؤكد أنه سيصبح متوفرًا الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة".
لكن ذلك البيان لم ينجح في تهدئة غضب أصحاب تذاكر الحفل حيث دشنوا حملة هجوم واسعة عبروا فيها عن استيائهم، وطالبوا بـ"ثمن التذكرة".
وبعد انتهائه، اشتعلت حملة سخرية من الحفل، مطالبين باسترداد مبلغ الـ10 جنيهات، ثمن التذاكر التي باعها تطبيق “أنغامي” للجماهير.
كما عبر الجمهور عن إستيائه لأن الحفل كان بطريقة البلاي باك ولم يغن فيه دياب غناءاً مباشراً.
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