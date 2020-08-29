إقامة تمثال جديد للأميرة ديانا أمام قصر كينزنجتون بالتزامن مع عيد ميلادها الستين

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"الخليج 365" من بيروت: أعلن قصر كينزنجتون يوم الجمعة أن تمثالاً جديدا للأميرة ديانا سيقام في القصر في يوليو تموز المقبل، فيما كان يفترض أن يكون عيد ميلادها الستين.

وكان الأميران البريطانيان، وليام وهاري، طلبا بنائه لوالدتهما الراحلة ديانا في عام 2017 بالتزامن مع الذكرى الـ20 لوفاتها.

وفي ذلك الوقت، أصدر الأميران بيانا قالا فيه: "لقد حان الوقت للاعتراف بتأثيرها الإيجابي في المملكة المتحدة وحول العالم بتشييد تمثال دائم لها". وتابعا في البيان: "لقد أثرت والدتنا على حياة الكثيرين، ونأمل أن يساعد التمثال كل من يزور قصر كنسينغتون في التفكير في حياتها وإرثها".

واختارا في وقت لاحق من ذلك العام النحات إيان رانك برودلي لصنع التمثال إحياء للذكرى العشرين لوفاة ديانا. وسبق أن صنع برودلي صورة الملكة إليزابيث المستخدمة على العملات المعدنية البريطانية.

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ولقيت الأميرة ديانا حتفها في حادث سيارة بالعاصمة الفرنسية باريس في 31 أغسطس/ آب 1997، وكان الأمير وليام في الخامسة عشرة من عمره في ذلك الوقت، بينما كان الأمير هاري في الثانية عشرة من عمره.

ودُشن أول نصب تذكاري لديانا، وهو نافورة يبلغ طولها 210 أمتار، في هايد بارك في 2004 بعد أعوام من التعقيدات الروتينية والخلافات بشأن التصميم.

وزرعت الحديقة البيضاء في قصر كنسينجتون في لندن لإحياء الذكرى العشرين لوفاتها. وهناك العديد من النصب التذكارية الأخرى لديانا في جميع أنحاء لندن، بما في ذلك ملعب ديانا التذكاري في حدائق كينسينجتون، وممشى ديانا التذكاري في قصر سانت جيمس.