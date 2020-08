وفاة الممثل تشادويك بوسمان بسرطان القولون عن 43 عاماً

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

"الخليج 365": توفي الممثل الأميركي تشادويك بوزمان بطل فيلم بلاك بانثر عن 43 عاماً بعد صراع استمر أربع سنوات مع سرطان القولون، وذلك طبقا لبيان نشر يوم الجمعة عبر حساباته على تويتر وفيسبوك.

وقال البيان إن بوزمان توفي في منزله وكانت بجواره زوجته وأسرته في منزله بلوس انجليس.

وكشف البيان إنه تم تشخيص إصابة بوزمان بالمرحلة الثالثة من سرطان القولون في 2016 وظل المرض يتقدم حتى وصل في النهاية إلى المرحلة الرابعة.

وخلال مسيرته السينمائية جسد بوزمان عدداً من الشخصيات الحقيقية التي اشتهرت بتجاوز الحواجز العرقية الأميركية ومن بينها المغني جيمس براون في (Get on Up) وقاضي المحكمة العليا ثورجود مارشال في فيلم (مارشال) ورائد البيسبول جاكي روبنسون في (42).

ولكن أكثر الأدوار التي يتذكرها الناس كان أداؤه في عام 2018 دور تشالا ملك مملكة واكاندا الأفريقية الخيالية ومحارب الجريمة المعروف باسم بلاك بانثر ”الفهد الأسود“.

وكان فيلم "بلاك بانثر" للمخرج راين كوغلر ضم إلى جانب بوزمان، حشداً من اشهر الممثلين السود، من لوبيتا نيونغو التي حازت على أوسكار، إلى أنجيلا باسيت وفوريست ويتيكر ودانيال كالويا. وقد خصصت له ميزانية هائلة للإنتاج والترويج.



والفيلم مقتبس من مغامرات أول بطل أسود خارق ابتكره استوديو "مارفل كوميكس" في 1966 ويروي قصة الكفاح الذي قاده الملك تي تشالا للدفاع عن شعبه الواكندا. وقد تم ترشيح الفيلم لجائزة الأوسكار لأفضل فيلم وحقق أكثر من مليار دولار من إيرادات شباك التذاكر.



وكان يفترض أن يؤدي الدور نفسه في الجزء الثاني من فيلم "الفهد الأسود" الذي كان مقرراً في 2022.





وقد ظهر مؤخرا في فيلم "Da 5 Bloods" للمخرج سبايك لي. ولم يعلن الممثل عن مرضه الذي تم تشخيصه في 2016 ، واستمر في التصوير.

وقد وصفته عائلته في بيانها بأنه "مقاتل حقيقي"، موضحة أنه استمر في العمل أثناء خضوعه "لعدد لا يحصى من العمليات الجراحية والعلاج الكيميائي".