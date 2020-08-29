شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت العدل رداً على سعد الصغير: بعتذرلك بس الجمهور بيتنمر على شيكابالا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثار الدكتور مدحت العدل الجدل عقب نشره تويتة عبر حسابه الخاص على تويتر، مفادها أن مشجعى نادى الزمالك أغلبهم من الطبقة المثقفة والمشاهير وخلافه، عندما غرد بتويتة مفادها أن الزمالك يشجعه عمرو دياب ونور الشريف ومحمد هنيدى وخلافه، بينما ربط تشجيع النادى الأهلى بأغنية "بحبك يا حمار" التى غناها المطرب الشعبى سعد الصغير.

ليخرج الأخير ويرد أن تلك الكلمات فى مقطع فيديو، التى وصفها الدكتور مدحت العدل هى حالة تنمر واضحة، علماً بأنك سيناريست كبير وتدرس الفن للأجيال الصغيرة والكبيرة، ما دفع مدحت العدل لإعادة النظر فى تغريدته.

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واعتذر الكاتب والسيناريست مدحت العدل، عن سخريته من أغنية "بحبك يا حمار" وربطها بجمهور نادى الأهلى، حيث قال عن مشجعى النادى الأحمر "يمثلهم سعد الصغير بتاع أغنية بحبك يا حمار"، مضيفًا "أنا بحبه، وممكن أعتذر لو زعل من كلامى"، موضحاً أن جمهور النادى الأبيض يتعرض للتنمر منذ 20 عامًا، وبالتحديد لاعب الزمالك شيكابالا، ولونه وشكله، وقدم الزمالك شكوى في الفيفا بسبب ذلك".

وعن سبب نشره لتدوينته التي أغضبت المغني سعد الصغير، قال "العدل"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامج "المساء مع قصواء" المذاع عبر فضائية "ten": "طلع حد على قناة الأهلي وبيقول على جمهور الزمالك إنه فاوست، يعني الرجل الذي باع نفسه للشيطان، ورد واحد من الأهلاوية مش عايز أقول اسمه، أنت فاكر إن دول عارفين مين فاوست والكلام ده على جمهور الزمالك وده تنمر على الجمهور".

وتابع "العدل": "أنا رديت وقولت يعني الجمهور اللي منه مجدي يعقوب ونجيب محفوظ وأحمد زويل وكبار مثقفي مصر مش عارفين مين هو فاوست، واللي عارفه الجمهور اللي منه المطرب اللي غنى (بحبك يا حمار) يا أمة ضحكت من جهلها الأمم".