شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد المصرى يشوق جمهوره ببرومو مسلسله الجديد الوجه الآخر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شوق النجم ماجد المصرى، عبر حسابه بموقع إنستجرام، جمهوره لمسلسله الجديد "الوجه الآخر"، المقرر عرضه قريبا، والذى يضم كوكبة من نجوم الفن، حيث صور عددا من المشاهد الخارجية بأحد فنادق مدينة 6 أكتوبر.

ماجد المصرى نشر "برومو" من مسلسل الوجه الآخر، وعلق قائلاً: "مسلسل (الوجه الآخر) إن شاء الله على قريبا على cbc، إن شاء الله يعجبكم".

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ويعتبر مسلسل "الوجه الآخر"، ثانى بطولات ماجد المصرى فى الدراما التليفزيونية من إنتاج شركة سينرجى، بعد مسلسل "بحر"، تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح والذى تم عرضه العام الماضى على قناة الحياة وقدم فيه المصرى الدراما الصعيدية للمرة الأولى من 60 حلقة.

مسلسل "الوجه الآخر" إخراج سميح القاش وبطولة ماجد المصرى نسرين طارفش، ندى موسى، هبة الأباصيرى، مادلين طبر، عماد رشا، كارولين عزمى، مهند حسن، دنيا المصرى، أحمد خليل، بالإضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف، ويتناول العدد العديد من القضايا المهمة، حيث يناقش صراع جمع الأموال بطرق غير مشروعة.

ويجسد المصرى شخصية رجل أعمال يتزوج من نسرين طافش، حيث يعملان فى شركة والدها، وتتوالى الأحداث، حيث يدور المسلسل فى إطار من التشويق والإثارة.