شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى والعسيلى يتصدران تريند تويتر بعد طرح "اختراع" بساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر النجمان تامر حسنى ومحمود العسيلى تريند تويتر بعد طرح أغنيتهما الجديدة "اختراع"، بـ 17 ساعة فقط، كما دخلت الأغنية في المليون الثانى فيما يتعلق بنسب المشاهدات، لتحقق نجاح كبير للغاية قبل مرور 24 ساعة على طرحها.

أغنية "اختراع"، هى أولى أغانى ألبوم تامر حسنى الجديد، من كلمات أحمد حسن، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع وسام عبد المنعم، وإخراج تامر حسنى، ومدير التصوير جلال الزكى، وتم التصوير بإحدى قرى الساحل الشمالى.

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وكان تامر حسنى قال عبر حسابه على إنستجرام: "حبيبى وأخويا النجم الكبير محمود العسيلى نورت الأغنية يا فنان يا عسل يا صديق العُمر، بس محدش يعرف، اتشرفت بيك يا حبيبى وإن شاء الله نضيف نجاح جديد لينا أنا وأنت، وبجد صداقة عُمر كانت متشاله وظهرت فى الكليب، عملنا مجهود إن شاء الله يعجبكم ويليق بيك أجمهور أعسل أنت".





أغنية "اختراع" تأتى بعدما طرح النجم تامر حسنى مؤخرا أغنية "لينا حياة بعدين" عبر قناته الرسمية على يوتيوب وهى تتر مسلسل "مدرسة الحب 3"، والأغنية من كلمات الشاعر أحمد المالكى، ألحان شريف بدر، توزيع موسيقى هيثم راضى.

قبل هذا الدويتو قدم تامر حسنى العديد من الدويتوهات الغنائية ومنذ بداية معرفة الجمهور به، عندما قدمه المنتج الغنائى ومخرج الكليبات نصر محروس من خلال ألبوم "تامر وشيرين"، عام 2002، ومعظم هذه الدويتوهات حققت نجاح كبير ويتذكرها الجمهور له ويطلبها منه فى حفلاته فى مصر وفى الخارج.