شكرا لقرائتكم خبر عن مي الغيطى وأحمد مالك يلتقيان للمرة الخامسة كثنائى فى "تحقيق" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلتقي الفنانة الشابة مي الغيطي والفنان احمد مالك للمرة الخامسة كثنائي فني في مسلسل " تحقيق" وهو من تأليف محمد المباح وإخراج shank ، وذلك بعد نجاحهما سويا في فيلم "اشتباك" والذي شارك بمهرجان كان وفيلم "الجزيرة 2" ومسلسل "لا تطفئ الشمس" وفيلم "قمر 14" من إخراج هادي الباحوري وإنتاج احمد السبكي، وسيشاركهما العمل الفنان علي قاسم وهدي المفتي وعدد من النجوم الشباب وسيعرض المسلسل علي منصة " Watch it."

كانت آخر مشاركات مي الغيطي مسلسل "كل أسبوع يوم جمعة" من إخراج محمد شاكر خضير، والذى ينتمى لنوعية مسلسلات الـ 10 حلقات، حيث عرض على إحدى المنصات الرقمية خلال الفترة السابقة.

وشارك فى بطولة المسلسل آسر ياسين، منه شلبى، سوسن بدر، عبد العزيز مخيون، رشدى الشامى، خالد أنور، عارفة عبد الرسول، أحمد خالد صالح، محمد حاتم، ومى الغيطى، ومن المقرر ظهور عدد من ضيوف الشرف تباعا على مدار الحلقات.