براد بيت يلتقى صديقته الجديدة فى مطعم زوجها فى برلين

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت صحيفة ديلى ميل البريطانية أن النجم براد بيت التقى بصديقته الجديدة العارضة نيكول بوتورالسكى فى مطعم زوجها الراقى فى برلين، وقالت إن ممثل هوليوود، 56 عامًا، قد فتن بالسمراء المذهلة، 27 عامًا، عندما وقعت عينيه عليها لأول مرة في أغسطس 2019.

عاد براد بيت إلى المطعم وسط مدينة برلين، في أغسطس من العام الماضي أثناء الترويج لأحدث أفلامه من اخراج تارانتينو، "once upon a time in Hollywood"، مع ليوناردو دي كابريو ومارجوت روبي.



صديقة براد بيت الجديدة

وفى تلك الليلة من شهر أغسطس من العام الماضي، التقى نيكول، التي تشبه زوجته السابقة أنجلينا جولى لأول مرة ووقع فى الحب.

كانت عارضة الأزياء في زيارة للوس أنجلوس بعد بضعة أسابيع، والتقت براد"، وتم تصويرهما لاحقًا معًا في حفل كانى ويست في نوفمبر 2019.

نيكول

عام واحد مر على لقاء براد بيت ونيكول بوتورالسكي، وهما الآن زوجان في حالة حب ويقضيان حاليًا عطلة في فندقه الفاخر الذي تبلغ تكلفته 50 مليون جنيه إسترليني في شاتو ميرافال في جنوب الفرنك.

وقال أحد أصدقاء نيكول لـ ديلى ميل: "التقى براد بيت لأول مرة مع نيكول في أغسطس من العام الماضي في Borchardt وهو مطعم زوجها رولاند".



براد بيت

وتابع لقد جاء براد بيت إلى بورشاردت منذ سنوات، إنه يعرف رولاند، وكانت نيكول في المطعم عندما جاء للاحتفال بفيلمه الجديد، وتعرّف براد على نيكول زوجة رولاند وأعطته رقمها، وقتها.

وأضاف "نيكول تسافر كثيرًا لعملها كعارضة أزياء وتتواصل مع براد بيت أثناء وجودها فى لوس أنجلوس للعمل".